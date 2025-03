Basilicata, il Presidente Bardi incontra a Roma il Ministro della Salute Schillaci. I dettagli

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha incontrato oggi a Roma il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per discutere del potenziamento dell’Irccs-Crob di Rionero in Vulture e delle strategie finalizzate a migliorare la sanità sul territorio lucano.

Durante l’incontro, Bardi ha sottolineato l’importanza di rafforzare il ruolo del CROB come centro di riferimento per la ricerca, la prevenzione e la cura delle patologie oncologiche, non solo per la Basilicata ma per l’intero Mezzogiorno.

Il Presidente ha dichiarato:

“Il potenziamento e il rilancio dell’IRCCS-CROB di Rionero in Vulture hanno un ruolo importante nella programmazione regionale dei servizi sanitari”.

Un tema centrale dell’incontro è stata la necessità di individuare un direttore scientifico di alto profilo per il CROB.

A tal proposito, Bardi ha espresso la volontà di attrarre professionisti di elevata competenza per garantire una guida scientifica all’altezza delle sfide future.

Il Ministro Schillaci ha condiviso l’obiettivo di consolidare il CROB come punto di riferimento oncologico, sottolineando l’importanza di investire in strutture sanitarie d’eccellenza nel Sud Italia.

Ha evidenziato, inoltre, come il Ministero sia impegnato a supportare le Regioni nel miglioramento dei servizi sanitari, con particolare attenzione alla ricerca e all’innovazione.

Ampliando il discorso alle strategie per migliorare la sanità sul territorio lucano, Bardi ha illustrato i piani regionali per potenziare gli ambulatori territoriali e facilitare l’accesso alle prestazioni diagnostiche e specialistiche.

“Stiamo lavorando – ha detto il Presidente – per potenziare gli ambulatori territoriali e facilitare l’accesso a prestazioni diagnostiche e specialistiche”.

Il Presidente ha ringraziato il Ministro Schillaci per l’aumento degli stanziamenti destinati alla sanità, sottolineando come tali risorse siano fondamentali per attuare le riforme necessarie a garantire servizi di qualità ai cittadini.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo di confronto e collaborazione tra le istituzioni regionali e nazionali, con l’obiettivo comune di elevare gli standard della sanità in Basilicata e di promuovere il Crob di Rionero in Vulture come centro di eccellenza nel panorama sanitario italiano.