Basilicata: “Nel 2020 pochi lucani emigrati all’estero, ma ancora alto il fenomeno verso altre regioni italiane”. I dettagli

Da Gennaio a Dicembre 2020 solo 24 lucani hanno cambiato residenza verso l’estero.

Commenta il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il dato del rapporto secondo cui la Basilicata è la regione che ha perso meno residenti in favore dei paesi stranieri.

“I risultati dell’ultimo rapporto presentato dalla Fondazione Migrantes sulla mobilità degli italiani all’estero mostrano un altro importante dato per la Regione Basilicata, consegnandoci un quadro molto positivo sul trasferimento dei lucani verso altri luoghi del mondo.

Infatti, secondo lo studio, sono solo 24 le persone che da Gennaio a Dicembre 2020 hanno trasferito la loro residenza dalla Basilicata all’estero.

È un risultato che ci aiuta a guardare con maggiore fiducia al futuro.

Infatti, se nello stesso periodo, nonostante la pandemia, molte altre regioni del Sud e del Nord sono stati costretti a registrare numeri molto più consistenti di persone che hanno lasciato la loro terra di origine per trasferirsi altrove, la Basilicata è quella che registra il saldo negativo in assoluto inferiore, seguita da Val D’Aosta e Molise.

Quello della emigrazione è un tema molto importante soprattutto per una regione come la Basilicata che ha tantissimi comuni piccoli e piccolissimi e che rischiano il totale spopolamento.

Su questo tema c’è ancora da fare tantissimo e occorre recuperare il tempo perduto.

Non dobbiamo dimenticare, infatti, che è ancora alto il fenomeno della migrazione verso altre regioni, soprattutto del nord.

Come governo regionale siamo fortemente impegnati a creare le condizioni per frenare questa emorragia attraverso politiche attive del lavoro e sostenendo l’attrattività del territorio per favorire l’arrivo di nuove imprese, anche prevedendo l’uso dei fondi derivanti dal Pnrr.

Sono certo che presto vedremo nuovi ed importanti risultati.

Intanto i dati positivi della Fondazione Migrantes ci mostrano una tendenza positiva”.

