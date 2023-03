Basilicata, nonna Vincenza festeggia ben 106 anni! Augurissimi

Un’altra ultracentenaria in Basilicata.

Si tratta di nonna Vincenzina, cittadina di Pisticci (MT) che ieri ha compiuto 106 anni.

Questi gli auguri dell’Amministrazione:

“L’amministrazione comunale esprime i migliori auguri di buon compleanno a nonna Vincenzina che risulta essere, attualmente, tra i tre nonni più longevi di Basilicata con il compimento delle sue prime 106 primavere.

I nostri complimenti per il raggiungimento di questo traguardo così importante e significativo per la sua famiglia e per l’intera comunità”.

Ci uniamo anche noi all’affettuoso coro, auspicando per Vincenzina ancora tanta gioia e serenità.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)