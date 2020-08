Basilicata, poliziotto della Stradale soccorre un cucciolo di cane: “In ogni auto che passava cercava il volto di colui che lo aveva abbandonato”

Purtroppo, come ogni estate, aumentano le denunce per abbandono di animali.

Ecco quanto accaduto nel metapontino dove, come segnala la Questura di Matera, un cucciolo di cane vagava pericolosamente in strada:

“In ogni auto che passava cercava di scorgere all’interno il volto di colui che lo aveva poco prima abbandonato.

A fornirgli le prime cure a questo incrocio di labrador è stato Angelantonio, un poliziotto della Stradale di Policoro (MT).

Lo ha trovato nei pressi di Metaponto (MT), sulla SS 106.

Angelantonio gli ha dato subito da bere e poi ha chiamato il veterinario delle ASL.

Ora il cucciolo, che non ha il microchip, si trova presso il canile di Pisticci, pronto per trovare una nuova famiglia.

Non esiste un motivo per abbandonare il tuo amico a 4 zampe!

Se non puoi portarlo con te in vacanza, portalo in una delle tante pensioni per animali”.

Con la speranza che questo cucciolo possa trovare presto una nuovo famiglia, rinnoviamo, anche noi, l’appello a non abbandonare gli animali domestici.

Ecco le foto del recupero.

