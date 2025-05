Basilicata: rilanciare, rigenerare e riconettere le aree interne. Ecco la dichiarazione

“Oggi più che mai, le aree interne rappresentano una priorità strategica per il rilancio della nostra regione e del Paese intero.

Rigenerarle e riconnetterle significa non solo investire in infrastrutture e servizi, ma ricucire il tessuto sociale e ridare voce ai territori troppo a lungo marginalizzati.

Il nostro impegno, come Regione Basilicata, è chiaro: attraverso il PNRR e le politiche per la persona stiamo lavorando per riportare nelle aree interne scuole, sanità, trasporti e opportunità.

Ma soprattutto stiamo investendo nelle persone, affinché possano continuare a vivere e costruire futuro nei luoghi in cui sono nate.”

Lo ha dichiarato l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, intervenendo oggi al Campus Universitario di Matera in occasione della conferenza “Rigenerare e riconnettere le aree interne”, parte dell’evento AgriWorld Expo 2025.

Latronico ha proseguito:

“Un pilastro fondamentale del nostro intervento è rappresentato dalla sanità di prossimità, che mira a portare i servizi sanitari più vicini ai cittadini, soprattutto a coloro che vivono in territori isolati o difficili da raggiungere.

Case di comunità, centrali operative territoriali e ospedali di comunità sono strumenti essenziali per garantire continuità assistenziale, presa in carico dei fragili e un modello sanitario più umano e territoriale.

Un progetto che sarà supportato anche attraverso i Piani sociali di zona che puntano a rafforzare i cosiddetti sevizi di “welfare” ovvero, quelli connessi al benessere inteso nel suo senso totalitario.

Questo appuntamento rappresenta un’occasione importante per mettere in rete esperienze, proposte e visioni che parlano di resilienza e innovazione.

Le aree interne non chiedono compassione ma giustizia territoriale.

E noi, come istituzioni, dobbiamo rispondere con azioni concrete e durature nel tempo.”