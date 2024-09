Basilicata: “Ritardi inaccettabili di cui pagano le conseguenze esclusivamente i lavoratori”. Ecco cosa sta succedendo

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di UIL FPL Basilicata:

“La UIL FPL chiede all’amministrazione regionale informazioni sullo stato della procedura per il pagamento della produttività e dell’indennità di risultato delle EQ per l’anno 2023.

Purtroppo, come da diversi anni accade, si registrano ritardi inaccettabili di cui pagano le conseguenze esclusivamente i lavoratori. Ma di questo l’amministrazione pare non accorgersene o non avere sensibilità.

Abbiamo ripetutamente manifestato il nostro disappunto e stimolato l’amministrazione a rivedere il suo modus operandi, al fine di ridurre i tempi per l’erogazione della produttività 2023.

Ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire! Non si riesce proprio a prestare ascolto e recepire le istanze dei lavoratori.

Serve discontinuità rispetto al passato, anche nel modo di valutare il personale che anziché premiare i meritevoli crea difformità di giudizi non corrispondenti al reale lavoro svolto determinando malumori e ingiustizie palesi.

Inoltre, la UIL FPL, oltre a sollecitare l’amministrazione ad attivarsi subito per assegnare la progressione economica 2023 agli aventi diritto e aprire il bando per quella del 2024, chiede che si riprenda quanto prima il confronto sul CCDI 2024″.