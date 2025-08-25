ULTIME NEWS

Basilicata: Rovazzi in concerto!

25 Agosto 2025

Rovazzi in concerto.

Continuano gli appuntamenti del calendario estivo Bernaldese perché l’estate non finisce il 23 Agosto.

Appuntamento a Mercoledì 27 Agosto 2025 alle ore 21:30 in Largo San Donato.

Ingresso gratuito.

Questa la locandina.