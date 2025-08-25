Basilicata: Rovazzi in concerto!

Rovazzi in concerto.
Continuano gli appuntamenti del calendario estivo Bernaldese perché l’estate non finisce il 23 Agosto.
Appuntamento a Mercoledì 27 Agosto 2025 alle ore 21:30 in Largo San Donato.
Ingresso gratuito.
Questa la locandina.
Nei giorni scorsi, nell’ospedale San Carlo di Potenza, si è svolto un importante intervento di prelievo multiorgano su un ragazzo di soli 17 anni, deceduto…
Acquedotto Lucano fa sapere che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 10:36 del 25/08/2025 alle 12:00 del 25/08/2025 in: Via…
Sono tornati in fabbrica questa mattina alle ore 6:00 le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento lucano di Stellantis, a San Nicola di Melfi. Per…
Riceviamo e pubblichiamo una nota del Segretario Generale Fit Cisl, Sebastiano Colucci: “Abbiamo aspettato qualche giorno prima di intervenire sulla polemica nata in questi giorni…
Ancora un brutto incidente sulla Bradanica, al confine tra Basilicata e Puglia. Nello scontro con un camion, come fa sapere rainews, due ragazze a bordo…
Al via il Campionato di Serie C per il Potenza Calcio. Si è chiusa poco fa la partita con il Giugliano. La gara è terminata…
Una nota del Comune di Pignola fa sapere: “Si informa che, con Ordinanza della Polizia Locale n. 9 del 22/08/2025, sono previste 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐧𝐞𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚…
Cambiano le regole per chiedere il bonus asilo nido. Un emendamento approvato all’interno del decreto Economia modifica in parte il meccanismo per accedere al contributo….
“24 agosto 2016: in questo giorno carico di memoria e dolore ci stringiamo con profonda vicinanza alle comunità colpite dal sisma di Amatrice e molti…
Riceviamo e pubblichiamo una nota del Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani: “Il contributo regionale per la Festa di San Rocco a Tolve e le polemiche…
L’alta pressione cede in serata, favorendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni Ma che tempo…
Appuntamento importante oggi 24 agosto 2025 a Sant’Antonio Casalini di Bella, in Piazza della Pace, per l’evento “Flora e Fauna del territorio Bellese” organizzato dall’Amministrazione…