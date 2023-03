Basilicata, Sanità: “Non possiamo fare a meno di chi ha prestato servizio durante la pandemia da covid-19”. La richiesta urgente

“L’obiettivo che vorrei si raggiungesse è la stabilizzazione di tutto il personale sanitario, al fine di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita da chi ha prestato servizio durante la pandemia da covid-19”.

Lo afferma il consigliere regionale della Lega Basilicata, Gianuario Aliandro, precisando che i precari della sanità rappresentano:

“una professionalità di cui non possiamo fare a meno in questa regione, anche in virtù di una richiesta urgente di fabbisogno di personale sanitario e in prospettiva contingente dell’approvazione del nuovo piano territoriale sanitario.

Personale già formato che è preziosissimo nella riorganizzazione sanitaria del territorio lucano, con ospedali e case di comunità.

Chiedo quindi una sensibilità e un’attenzione da parte dell’assessore al ramo Fanelli, affinché si risolva velocemente un problema che interessa moltissimi professionisti del settore sanitario, che meritano un riconoscimento al proprio lavoro, svolto in anni difficili e che oggi va riconosciuto”.

