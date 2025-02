Basilicata, sanità: “stiamo lavorando per potenziare gli ambulatori territoriali e facilitare l’accesso a prestazioni diagnostiche e specialistiche”. I dettagli

Dice l’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico:

“Accolgo con grande interesse le parole del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che sottolineano l’importanza cruciale dei medici di famiglia nel rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadino e sistema sanitario.

In Basilicata, siamo pienamente consapevoli del ruolo strategico della medicina territoriale come pilastro fondamentale per garantire una sanità vicina ai bisogni delle persone.

È per questo che la nostra azione politica è fermamente orientata alla valorizzazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei servizi di continuità assistenziale.

Vogliamo costruire una rete sanitaria di prossimità che sappia rispondere con tempestività ed efficacia alle esigenze di salute dei cittadini, evitando ospedalizzazioni non necessarie e rafforzando l’assistenza sul territorio.

Stiamo lavorando per potenziare gli ambulatori territoriali e facilitare l’accesso a prestazioni diagnostiche e specialistiche direttamente nei presidi locali, integrando il lavoro dei medici di famiglia con quello degli specialisti.

L’obiettivo è quello di creare una vera e propria medicina di comunità, capace di prendersi cura delle persone nel loro contesto di vita quotidiana.

Accogliamo con favore l’approccio costruttivo e il dialogo aperto con il Governo per innovare un modello sanitario che deve necessariamente evolversi per rispondere alle nuove sfide demografiche e sociali.

La Basilicata è pronta a fare la sua parte, investendo nella medicina territoriale e rafforzando l’alleanza tra cittadini, medici e istituzioni sanitarie.

Siamo convinti che il futuro della sanità passi proprio da qui: da una rete territoriale solida, efficiente e vicina alle comunità locali”.