Basilicata, si cerca ancora Giuseppe: proseguono le operazioni con Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Protezione Civile

Le squadre di soccorso non si arrendono al maltempo e continuano senza sosta la ricerca di Giuseppe Partipilo, 92 anni, scomparso ieri pomeriggio da Bernalda, nel Materano.
Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Protezione Civile setacciano ogni centimetro della zona, estendendo le operazioni fino al fiume Basento, non lontano dall’ultimo avvistamento dell’anziano.
In campo anche un elicottero, droni e unità cinofile specializzate per battere a tappeto i terreni agricoli e le aree incolte vicine al paese.
Partipilo era uscito intorno alle 14:00 di ieri per recarsi nel suo fondo dove alleva ovini, accompagnato dalla figlia che, non vedendolo rientrare, ha immediatamente lanciato l’allarme.
Una corsa contro il tempo che tiene con il fiato sospeso l’intera comunità di Bernalda e tutta la Basilicata.
Aiutiamo la famiglia a ritrovarlo.