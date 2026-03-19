Brienza risponde unita al furto di oltre 70 pc: grazie a queste donazioni la scuola riparte più forte!

L’Amministrazione Comunale di Brienza fa sapere:
“La nostra scuola riparte: Sicurezza e Solidarietà.
E’ una giornata importante per la nostra comunità.
Dopo il vile furto dei 72 PC che ha colpito dritto al cuore il futuro dei nostri ragazzi, non ci siamo fermati a guardare.
Abbiamo completato l’installazione di un sistema di allarme all’avanguardia presso entrambi i nostri plessi scolastici. Si tratta di un investimento doveroso, per salvaguardare il materiale multimediale e didattico.
Vogliamo che la scuola sia un luogo sicuro, dove la tecnologia resti a disposizione di chi deve imparare.
La risposta dei cittadini e delle realtà locali è stata straordinaria.
Desidero ringraziare di cuore quanti hanno già dato la propria disponibilità e chi, a breve, donerà i nuovi PC per la scuola secondaria. Grazie a voi, la nostra didattica non subirà battute d’arresto.
”Ci possono togliere gli strumenti, ma non la voglia di crescere”.
Avanti così: la nostra comunità non si arrende e dimostra, ancora una volta, che l’unione è la nostra forza più grande.