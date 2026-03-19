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Brienza risponde unita al furto di oltre 70 pc: grazie a queste donazioni la scuola riparte più forte!

19 Marzo 2026

L’Amministrazione Comunale di Brienza fa sapere:

“La nostra scuola riparte: Sicurezza e Solidarietà.

E’ una giornata importante per la nostra comunità.

Dopo il vile furto dei 72 PC che ha colpito dritto al cuore il futuro dei nostri ragazzi, non ci siamo fermati a guardare.

Abbiamo completato l’installazione di un sistema di allarme all’avanguardia presso entrambi i nostri plessi scolastici. Si tratta di un investimento doveroso, per salvaguardare il materiale multimediale e didattico.

Vogliamo che la scuola sia un luogo sicuro, dove la tecnologia resti a disposizione di chi deve imparare.

La risposta dei cittadini e delle realtà locali è stata straordinaria.

Desidero ringraziare di cuore quanti hanno già dato la propria disponibilità e chi, a breve, donerà i nuovi PC per la scuola secondaria. Grazie a voi, la nostra didattica non subirà battute d’arresto.

​”Ci possono togliere gli strumenti, ma non la voglia di crescere”.

Avanti così: la nostra comunità non si arrende e dimostra, ancora una volta, che l’unione è la nostra forza più grande.