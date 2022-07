Bonus estivi: ecco quali è possibile richiedere

In questo periodo di crisi, si moltiplicano gli interventi del Governo per favorire i cittadini.

Per l’estate 2022 saranno diversi i bonus che si potranno richiedere:

Bonus condizionatori

Bonus tende

Bonus zanzariere

Bonus 200 euro: chi dovrà aspettare fino a ottobre

