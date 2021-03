Brutto incidente a Potenza! Strada chiusa, due persone in ospedale

Incidente stradale a Potenza.

I Vigili del fuoco, giunti in via Sanremo, hanno trovato due autovetture, una BMW ed una Opel, che per cause in corso di accertamento si sono scontrate.

I due conducenti sono stati trasportati in ospedale non in gravi condizioni.

I Vigili del fuoco durante le operazioni di soccorso hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti per evitare l’insorgere di incendi.

Sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada, per un totale di cinque unità.

La strada è stata chiusa per il tempo strettamente necessario alle operazioni di soccorso e rilievi.

Sul posto sono intervenuti Polizia Locale e 118.

