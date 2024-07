“Picerno-Avellino e Messina-Potenza: sono questi gli impegni delle due lucane nella giornata d’esordio del girone C della serie C, in programma nel fine settimana del 24 e 25 agosto prossimo“.

Come riporta ansa: “Alla seconda giornata, invece, il Potenza ospiterà la Turris e il Picerno sarà di scena a Trapani.

Il derby lucano d’andata è previsto alla decima giornata, allo stadio Curcio di Picerno”.