Cantina di Venosa illumina il Sud: eletta tra le Stelle 2026 de Il Sole 24 Ore per crescita esplosiva e vino d’eccellenza!

«Il riconoscimento conferma il ruolo crescente della nostra Cooperativa nel panorama agroalimentare meridionale, come esempio di integrazione tra filiera, innovazione tecnologica e valorizzazione del territorio – sottolinea il Presidente, Francesco Perillo – In un contesto in cui l’agroalimentare del Sud si sta progressivamente affermando come leva di sviluppo economico e sociale, la presenza di Cantina di Venosa nella classifica del Sole 24 Ore rappresenta un segnale significativo della capacità del settore vitivinicolo lucano di competere e innovare».

Complimenti alla Cantina di Venosa: un esempio luminoso per l’intera Basilicata, che merita di brindare a questo successo con i suoi vini d’eccellenza!

Una vittoria che non è solo di 300 viticoltori, ma di un territorio intero che guarda al futuro con orgoglio e visione.