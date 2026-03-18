Dalle valigie di cartone ai rientri: Rai Italia sceglie San Martino d’Agri per mostrare al mondo il cuore della Basilicata

Il 12 e 13 marzo 2026 la RAI ha fatto tappa a San Martino D’Agri per registrare una trasmissione sul TURISMO DELLE RADICI, raccontato a partire dalla storia e dalle storie dell’emigrazione, con un focus particolare sui temi dei “ritorni” e dei “rientri”.

Il racconto si completa valorizzando le bellezze paesaggistiche, culturali, enogastronomiche e artigianali del territorio, come si addice a un programma di racconto locale.

La trasmissione registrata andrà in onda prossimamente su RAI ITALIA.

Non resta che attendere la data ufficiale per apprezzare le bellezze delle nostra regione.