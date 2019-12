Capodanno d’Italia a Potenza: divieto di alcolici! Questa l’Ordinanza

Capodanno 2019: divieto di vendita di alcolici e di alimenti e bevande per asporto in contenitori di vetro e di utilizzo spray urticanti in tutta l’area del Centro Storico di Potenza dalle ore 15,00 del 30 dicembre 2019 alle ore 1,00 del 31 dicembre e dalle ore 12,00 del 31 dicembre 2019 alle ore 13,00 dell’1 gennaio 2020.

Questa l’Ordinanza:

” IL SINDACO

PREMESSO

che la città di Potenza ospiterà il 31 dicembre 2019, in occasione della festività di Capodanno 2019, nel centro storico della città, lo spettacolare concerto- show di Rai 1 dal titolo “L’anno che Verrà”;

CONSIDERATO

che la manifestazione comporterà un afflusso notevole di visitatori dai paesi e dalle regioni limitrofe che andranno ad aggiungersi alla cittadinanza che, sicuramente, popolerà numerosa le strade della città;

CONSIDERATO

che il gran numero di persone, previsto in centro storico, potrebbe generare episodi di liti, schiamazzi e violenza, a nocumento dell’ordine e della pubblica incolumità;

CONSIDERATO

che la pericolosità dei comportamenti di cui sopra risulta essere sempre amplificata dall’abuso di bevande alcoliche e superalcolche e dall’uso improprio di contenitori di vetro e di lattine trasformabili in armi da taglio;

RITENUTO

opportuno, al fine salvaguardare quanto più possibile l’incolumità dei cittadini e dei visitatori e la stesso svolgimento della citata manifestazione, disporre, con il presente provvedimento, il divieto, nel centro storico cittadino, definito nel dispositivo del presente provvedimento, di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico, dalle ore 15,00 del 30 dicembre 2019 alle ore 1,00 del 31 dicembre successivo e dalle ore 12,00 antimeridiane del 31 dicembre 2019 alle ore 12,00 antimeridiane dell’1 gennaio 2020;

RITENUTO

opportuno disporre i divieti di cui sopra per gli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area privata e pubblica, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, per i titolari di distributori automatici di bevande, nonche’ per gli operatori anche non professionali che esercitano l’attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea, nell’area predetta;

RITENUTO

opportuno, altresì, disporre, per lo stesso periodo sopra indicato, nel centro storico cittadino, il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande in contenitori di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l’incolumità pubblica;

RITENUTO

tuttavia opportuno rafforzare i divieti di cui sopra per l’area spettacolo, vietando, solo in piazza Mario Pagano ed in via Pretoria, nell’area ricompresa tra via Caporella e vico F.lli Bandiera ed in via Orazio Petruccelli, la somministrazione di bevande superalcoliche dalle ore 15,00 del 30 dicembre 2019 alle ore 1,00 del 31 dicembre successivo e dalle ore 12,00 antimeridiane del 31 dicembre 2019 alle ore 12,00 antimeridiane dell’1 gennaio 2020;

CONSIDERATO

che, in occasione di manifestazioni con significativa affluenza di pubblico soggetti malintenzionati potrebbero far uso dei cosidetti “spray al peperonicino” per generare panico, originando gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ;

RITENUTO

opportuno, pertanto, vietare, nel centro storico della città di Potenza, dalle ore 15,00 del 30 dicembre 2019 alle ore 1,00 del 31 dicembre successivo e dalle ore 12,00 antimeridiane del 31 dicembre 2019 alle ore 12,00 antimeridiane dell’1 gennaio 2020, l’utilizzo di spray a base di “Oleoresin Capsicum” o di altre sostanze che producano i medesimi effetti;

VISTI:

la legge 24 novembre 1981, n. 689 e.ss.mm.ii;

l’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare il comma 4 che dispone che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti

necessari alla loro attuazione”;

l’art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

il D.M. del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa

1. in tutta l’area del Centro Storico della città di Potenza all’interno e lungo il perimetro circoscritto dalle seguenti vie :corso XVIII Agosto dall’intersezione con via Del Popolo, via e piazza Beato Bonaventura, via Vescovado dall’intersezione con via Scafarelli, discesa San Gerardo dall’intersezione con via Carlo Bo, via due Torri, via XX Settembre, via Plebiscito, via Cairoli, via Alianelli , via IV, Novembre, via -borgo Portasalza dall’intersezione con via Mazzini-via/larghetto Pisacane,via Del

Popolo , dalle ore 15,00 del 30 dicembre 2019 alle ore 1,00 del 31 dicembre successivo e dalle ore 12,00 antimeridiane del 31 dicembre 2019 alle ore 13,00 antimeridiane dell’1 gennaio 2020 , il divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche;

2. in tutta l’area del Centro Storico come definita al precedente punto 1 della città di Potenza, dalle ore 15,00 del 30 dicembre 2019 alle ore 1,00 del 31 dicembre successivo e dalle ore 12,00 antimeridiane del 31 dicembre 2019 alle ore 12,00 antimeridiane dell’1 gennaio 2020 , il divieto di vendere per asporto alimenti e bevande in contenitori di vetro o in altro materiale (alluminio, cartone ecc. ecc. ) potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine

pubblico;

3. i divieti di cui al punto 1 e al punto 2 del dispositivo del presente provvedimento sono diretti agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area privata e su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande nonche’ per gli operatori anche non professionali che esercitano l’attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea, nell’area del Centro Storico come definita al precedente punto 1;

4. il divieto di cui sopra non si applica per l’effettuazione del servizio a domicilio del cliente;

5. nell’”area spettacolo” :in piazza Mario Pagano ed in via Pretoria, nel tratto ricompreso tra vico Stabile e vico F.lli Bandiera, ed in via Orazio Petruccelli, dalle ore 15,00 del 30 dicembre 2019 alle ore 1,00 del 31 dicembre successivo e dalle ore 12,00 antimeridiane del 31 dicembre 2019 alle ore 13,00 antimeridiane dell’1 gennaio 2020, il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche;

6. il divieto di cui al punto 5 del dispositivo del presente provvedimento è diretto i agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area privata e su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande nonche’ per gli operatori anche non professionali che esercitano l’attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea, nell’area spettacolo come definita al precedente punto 5;

7. in tutta l’area del Centro Storico come definita al precedente punto 1 della città di Potenza, dalle ore 15,00 del 30 dicembre 2019 alle ore 1,00 del 31 dicembre successivo e dalle ore 12,00 antimeridiane del 31 dicembre 2019 alle ore 12,00 antimeridiane dell’1 gennaio 2020 , il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande in contenitori di vetro o in altro materiale (alluminio, cartone ecc.ecc.) potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l’incolumità pubblica;

8. in tutta l’area del Centro Storico come definita al precedente punto 1 della città di Potenza, dalle ore 15,00 del 30 dicembre 2019 alle ore 1,00 del 31 dicembre successivo e dalle ore 12,00 antimeridiane del 31 dicembre 2019 alle ore 12,00 antimeridiane dell’1 gennaio 2020, il divieto di detenzione ed utilizzo di spray a base di” Oleoresin Capsicum” o di altre sostanze che producano i medesimi effetti;

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l’applicazione dell’art. 650 del c.p., fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

D I S P O N E

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso per l’esecuzione alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Comando della Polizia Locale di Potenza per la sorveglianza e per l’esecuzione della medesima nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza;

Il presente provvedimento è trasmesso, inoltre, per quanto di competenza, al Prefetto di Potenza, ai sensi dell’art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinchè sia fornita l’assistenza della forza pubblica necessaria per l’osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è inviata, per conoscenza, al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

DISPONE, altresì, che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Potenza, nonché sul sito

istituzionale dell’Ente;

che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione: radio,

televisione e stampa locale.

AVVISA

a norma dell’art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

 ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971);

 ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio on-line

del Comune di Potenza”.