Carovana della prevenzione a Potenza, Lagonegro, Abriola e Montemurro: oltre 300 prestazioni offerte per la salute delle donne. I dettagli

Si è conclusa con ottimi risultati la prima tappa lucana per il 2025 della Carovana della Prevenzione, il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile portato avanti da Komen Italia.

Dal 21 al 25 Maggio, le unità mobili della Carovana hanno contribuito concretamente alla realizzazione di azioni di prevenzione a beneficio delle donne, concentrandosi nel capoluogo di regione e in tre comuni della sua provincia.

Ogni anno oltre 56.000 donne in Italia ricevono una nuova diagnosi di carcinoma mammario: una percentuale crescente riesce a superare la malattia grazie alla diagnosi precoce e al perfezionamento dei percorsi terapeutici, resi possibili grazie al contributo della ricerca scientifica.

In questo contesto risulta sempre più preziosa la sinergia positiva tra i programmi di screening previsti dai protocolli regionali e iniziative complementari, come la Carovana della Prevenzione promossa da Komen Italia, che offre prestazioni gratuite con una particolare attenzione alle donne appartenenti alle fasce sociali più vulnerabili che più frequentemente tendono a trascurare l’importanza della prevenzione e della cura della propria salute.

La tappa lucana si è aperta con due giornate nella città di Potenza: la prima rivolta alle donne iscritte alla Cassa Forense nell’ambito del progetto Mens Sana In Corpore Sano – Cultura & Prevenzione della Salute di Cassa Forense, mentre la seconda giornata, aperta, è stata organizzata grazie al supporto di Swiffer, marchio di Procter & Gamble e partner di Komen Italia.

La Carovana ha fatto tappa per la prima volta anche nei comuni di Lagonegro e di Abriola, avvicinando per la prima volta due comunità attive e desiderose di avviare nuovi percorsi di collaborazione nello sviluppo di una cultura diffusa della prevenzione.

Nel comune di Montemurro, nell’ambito dell’evento “AncOra donna e poi…Montemurro città per la vita”, alle unità mobili della Carovana della prevenzione sono state integrate ulteriori attività diagnostiche per la tutela della salute femminile.

Complessivamente nelle cinque giornate sono state offerte gratuitamente oltre 350 prestazioni sanitarie a tutte le donne in fascia di età non coperta dagli screening regionali.

Le giornate di prevenzione, organizzate dal Comitato Regionale Basilicata di Komen Italia, grazie alla collaborazione con le amministrazioni locali e le strutture sanitarie del territorio, hanno consentito di realizzare mammografie, visite senologiche e ginecologiche, fondamentali per la diagnosi precoce dei tumori del seno e di altre patologie femminili.

Sono state erogate, tra le altre, anche consulenze nutrizionali, fisioterapiche ed endocrinologiche, con l’obiettivo di promuovere corretti stili di vita e il benessere generale delle donne.

Il grande risultato delle cinque giornate dedicate alla salute delle donne è stato possibile grazie al prezioso e fondamentale contributo di numerosi enti e professionisti del sistema sanitario lucano.

In prima linea l’Ospedale San Carlo di Potenza, con l’ U.O.C. di Senologia, l’U.O di Ostetricia e Ginecologia e l’U.O.C. di Radiologia Senologica, in sinergia con l’U.O di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Giovanni di Lagonegro e l’U.O.C. di Medicina e Pneumologia dell’Ospedale San Pio da Pietrelcina di Villa d’Agri.

Hanno inoltre collaborato attivamente l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza, l’ASP, l’IRCCS-CROB di Rionero in Vulture, attraverso il coinvolgimento dei medici dell’U.O.C. di Radiologia Senologica e dell’U. O di Ostetricia e Ginecologia, insieme a numerosi medici liberi professionisti.

Un sentito ringraziamento va a tutti i medici che, con generosità, professionalità e senso di appartenenza alla comunità lucana, hanno messo a disposizione il loro tempo per contribuire efficacemente a questo risultato.

La presenza della Carovana della Prevenzione rappresenta una risposta concreta a un’esigenza crescente del territorio, misurata dal Comitato Regionale Basilicata di Komen Italia nel suo costante impegno di promozione della cultura della prevenzione su tutto il territorio lucano.

Le iniziative dell’associazione proseguiranno nel corso del 2025 culminando nella Race for the Cure, in programma a Matera dal 26 al 28 settembre con un ampio villaggio della salute e dello sport e attività gratuite rivolte a tutta la comunità.

L’evento, che sarà affiancato da numerose iniziative nei comuni lucani, sarà l’occasione per raccogliere fondi da destinare a nuove giornate di prevenzione, attività educative e progetti di supporto concreto per le donne che stanno affrontando o hanno superato la malattia.

Tutte le iniziative e le attività sostenute saranno comunicate attraverso i canali social del Comitato Regionale Basilicata di Komen Italia.

Un impegno concreto a favore della salute delle donne, con un messaggio chiaro: la prevenzione è un diritto di tutte.