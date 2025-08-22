Castello di Lagopesole: pronto a ripartire il progetto di ricerca con studiosi provenienti da Monaco e Berlino! I dettagli

Ripartirà a breve al Castello di Lagopesole il progetto di ricerca e studio denominato “Summer residences around Mount Vulture”.

Dal 1° al 19 Settembre 2025 il team completo di studiosi e ricercatori capitanati dai proff. Kai Kappel e Klaus Tragbar, rispettivamente dell’Institut fur Kunst-und Bildgeschichte di Berlino e del Zentralinstitut für Kunstgeschichte di Monaco, si dedicheranno alla campagna conclusiva di questo importante progetto triennale (2023-2025).

Scrivono i Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa:

“Sarà una nuova occasione di confronto e dialogo e non mancheranno aggiornamenti e novità“.

Ecco le foto dei precedenti incontri.