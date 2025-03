Concorso INPS in arrivo per oltre 1500 posti. I dettagli

Un nuovo concorso per l’assunzione di 1.530 dipendenti dell’Inps si terrà durante il 2025.

Manca ancora una data precisa, ma è probabile che il bando verrà pubblicato prima dell’arrivo dell’estate, aprendo così la strada alle candidature.

Come spiegato da skyTg24, i posti disponibili sono quelli per assistente qualificato e i candidati dovranno sottoporsi a tre prove:

una preselettiva, a opzioni multiple,

un test scritto,

un colloquio orale.

Le materie interessate saranno quelle di diritto costituzionale, diritto del lavoro e previdenza sociale.

Per quanto riguarda, invece, i requisiti, ai possibili futuri dipendenti Inps non è richiesto altro che un diploma di scuola superiore.

Non è quindi necessario possedere una laurea per poter accedere alle prove propedeutiche all’assunzione: uno dei motivi per cui, con tutta probabilità, il numero di partecipanti sarà piuttosto elevato.

Per poter accedere al concorso sarà inoltre necessario registrarsi al portale InPa, motivo per cui è necessario avere un profilo di identità digitale Spid (o carta di identità elettronica).

Questa la ripartizione totale delle tipologie di figure che l’Inps andrà a reclutare:

960 assistenti di servizio,

38 assistenti di servizio presso la Provincia autonoma di Bolzano,

31 assistenti tecnici,