Concorso Regione Basilicata, scorrimento delle graduatorie idonei: questa la situazione

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Uil Fpl Basilicata:

“La UIL FPL chiede alla nuova Giunta Regionale di mettere in atto tutte le azioni possibili sia per coprire la rilevante carenza di personale nell’amministrazione regionale, sia anche per attivare convenzioni con altri enti, attingendo, appunto, dalle graduatorie in corso di validità.

Con la modifica della legge regionale n.12/1996 concernente la “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”, è stato stabilito che: “Le graduatorie dei concorsi sono approvate dai competenti organi istituzionali e mantengono la loro efficacia per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di approvazione da parte dei medesimi organi”.

Vi è ora la necessità di un deciso cambio di passo, al fine di concretizzare, ora, lo scorrimento più ampio possibile delle graduatorie.

Ciò non soltanto per rispondere alle tante aspirazioni degli idonei al concorso (in maggioranza giovani lucani), ma anche e soprattutto per colmare l’ormai cronica carenza di personale regionale che, quanto alle categorie C e D, nonostante le assunzioni effettuate, continuerà ad essere significativamente sottodimensionato e, dunque, oggettivamente impossibilitato ad affrontare questioni e problematiche sempre più complesse ed articolate.

A parere della scrivente la nuova Giunta Regionale dovrà approntare da subito un nuovo Piano Triennale dei fabbisogni, ma soprattutto un ampliamento dei posti negli enti sub-regionali.

Il rischio concreto, dunque, è che la “stagione dei concorsi” non sia un’occasione persa per tutti coloro che hanno creduto di poter vedere ripagati sforzi e sacrifici economici.

L’auspicio, ora, è quello di interventi importanti da parte di questa nuova Giunta Regionale e dell’intero Consiglio Regionale, di risolvere definitivamente il problema della oramai cronica carenza di personale.

A fronte di tale situazione e della disponibilità, ora, di graduatorie dalle quali poter attingere si presenta l‘opportunità per dare inizio ad una nuova ed avveduta politica di assunzioni e di rafforzamento della macchina amministrativa regionale, facendo perno, appunto, sui tantissimi idonei al concorso regionale.

In tale quadro, la UIL FPL continuerà ad incalzare l’amministrazione regionale affinché si adoperi allo scorrimento delle graduatorie esistenti e soprattutto di quanti ancora credono nella possibilità di poter avere un futuro in questa Regione.

Probabilmente è l’unica occasione per trattenere e non continuare a lasciare andare via giovani preparati, motivati e pronti a fare la propria parte”.