Potenza, festa grande alla Busciolano: il plesso di San Nicola celebra dieci anni di successi. Ecco com’è andata

Giornata altamente emotiva quella che si è svolta oggi nel plesso scolastico di San Nicola dell’IC Busciolano di Potenza.

Alla presenza del DS prof. Rocco Telesca, del sindaco Vincenzo Telesca e della vice sindaco Federica D’Andrea, nonchè di genitori e nonni degli alunni, si è svolta una manifestazione che ha visto coinvolto l’intero plesso.

Dopo un accenno all’alfabetizzazione e alla nascita della scuola nel territorio, è stato fatto un excursus di questi ultimi dieci anni raccontando attraverso vari ‘oggetti di scena’ di come una comunità scolastica sia riuscita a superare tante difficoltà fino a ‘volare in alto’ …fino ad essere premiata con targhe, trofei e riconoscimenti a livello locale e nazionale, facendo memoria di una una locuzione latina ‘sic parvis magna’ come invito a non sottovalutarsi e a non arrendersi, procedendo a piccoli passi e aspirando a grandi imprese.

È stata inoltre un’occasione per salutare gli alunni di 5^ (ciascuna delle altre classi ha espresso il suo augurio di buon prosieguo) e di accogliere i bambini della prossima 1^ consegnando loro i diversi premi ottenuti affinchè li sappiano custodire e proliferare.

L’intervento di Iole di H2teatrO ha impreziosito la manifestazione con la lettura degli haiku, scritti dai ragazzi in un laboratorio di scrittura creativa; la giornata si è conclusa, come sempre in queste situazioni, con gli occhi lucidi da parte di molti e con la certezza di non dimenticare le tante esperienze vissute insieme perchè diciamocelo chiaramente….la scuola elementare…non si scorda mai!

Ecco le foto.