Meteo: su Potenza sole e temperature oltre i 20°. Ecco le previsioni aggiornate

L’alta pressione in graduale espansione sul Mediterraneo, comporterà l’inizio di una fase caratterizzata da tempo stabile e soleggiato con temperature in progressivo aumento anche su Puglia, Molise e Basilicata, sebbene non mancheranno degli addensamenti sui settori interni.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 22 Maggio, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 21°C, la minima di 10°C.
Sabato 23 Maggio avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 23°C, la minima di 11°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.