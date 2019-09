La Potentina Lamorgese al posto di Matteo Salvini? I dettagli

In attesa del voto su Rousseau, il governo “Conte bis” arricchisce la sua rosa di ministri.

Tra i possibili nomi che circolano in queste ore anche quello di un esponente della Basilicata, la potentina Luciana Lamorgese.

Secondo i rumors, è lei ad essere in corsa per il Viminale come Ministro dell’Interno al posto di Salvini.

Ex prefetto di Milano, Lamorgese lavora per il ministero degli Interni da quarant’anni.

Dal 2013 ha ricoperto il ruolo di capo di gabinetto del ministero;

Prefetto dal 2003, nel 2017 riceve l’incarico alla prefettura di Milano (la prima prefetto donna nella storia di questa città)

ha lavorato a lungo anche a Venezia, come “soggetto attuatore per l’espletamento di tutte le attività necessarie per l’individuazione, l’allestimento o la realizzazione e la gestione delle strutture di accoglienza nella Regione Veneto”.

Tra gli altri nomi pubblicati, oggi su Repubblica, ci sarebbero:

all’Istruzione Nicola Morra;

alla Giustizia resterebbe Alfonso Bonafede;

al Sud, Luigi Di Maio;

allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni;

agli Affari europei, Gian Paolo Manzella;

al Lavoro, Teresa Bellanova (impegnata per anni nella gestione della vicenda Ilva di Taranto);