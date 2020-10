Coronavirus: a Potenza caso positivo e sospensione in questa scuola. Ecco gli avvisi

Non si ferma l’ondata di Coronavirus che ha investito la nostra regione.

A Potenza sanificazione nella Scuola Media Busciolano, a causa di una positività riscontrata e sospensione in presenza alla Luigi La Vista.

Ecco l’avviso del Prof. Rocco Telesca, Preside della Busciolano:

“Nella tarda mattinata di oggi il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Potenza ha comunicato la positività al Covid 19 di un alunno della scuola secondaria del nostro istituto, attualmente in buone condizioni di salute.

In seguito alla comunicazione ricevuta, è stato immediatamente attivato il protocollo anti covid previsto, con una costante condivisione delle procedure da intraprendere con i referenti covid della scuola e quelli territoriali Asp.

Per evitare contatti con gli altri alunni, è stata predisposta l’uscita della classe al termine del deflusso di tutte le altre.

Sono stati contattati i genitori per prelevare personalmente i propri figli, anche per gli alunni che normalmente utilizzano i mezzi pubblici.

Sono stati messi a disposizione delle autorità sanitarie i contatti avuti dall’alunno nell’ultima settimana, ad esclusione delle giornate di ieri e di oggi in cui è stato assente.

È stato inviato l’elenco degli alunni della classe e quello dei docenti al fine di prevedere l’effettuazione dei tamponi, programmati, secondo quanto comunicato dal Dipartimento, nel pomeriggio di domani.

La classe, secondo il protocollo previsto, è stata messa in quarantena per dieci giorni dal Dipartimento di Prevenzione, e a breve sarà avviata la didattica digitale integrata per proseguire con le attività scolastiche, seppure a distanza.

Si è inoltre provveduto ad igienizzare i locali con i collaboratori scolastici e nel primo pomeriggio è stata contattata l’amministrazione comunale per la sanificazione, che ha riguardato tutto il plesso della secondaria, compresa la palestra e le aule dell’Accademia, al fine di poter proseguire nella giornata di domani con le normali attività didattiche.

Il senso di responsabilità da parte di tutti ha consentito che tutto si svolgesse secondo le procedure previste, al fine di evitare che la vicenda potesse condizionare le attività programmate.

Con la speranza di ritrovare al più presto nella propria aula i ragazzi coinvolti, gli insegnanti e l’alunno a cui va il nostro

affettuoso e sincero augurio di pronta guarigione”.

Questo invece l’avviso della Prof.ssa Leonarda Rosaria Santeramo, Preside della Luigi La Vista:

“OGGETTO: Sospensione in via cautelativa dell’attività didattica in presenza Classe IID Scuola Secondaria I grado; Classe VB Scuola Primaria Francioso; Classe IA Scuola Primaria Francioso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

avendo saputo in data 16 ottobre 2020 che sono stati sottoposti a tampone alcuni alunni delle classi indicate in oggetto, in attesa di conoscere dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria di Potenza gli esiti dei tamponi effettuati

DISPONE

in via cautelativa la sospensione dell’attività didattica in presenza per il giorno 17 ottobre 2020 per le seguenti classi

Classe IID Scuola Secondaria I grado La Vista

Classe VB Scuola Primaria Francioso

Classe IA Scuola Primaria Francioso

Non appena disponibili seguiranno successive comunicazioni e indicazioni”.

