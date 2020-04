Coronavirus, a Viggiano un nuovo caso positivo. Queste le parole del sindaco

Ancora un caso di contagio da Covid-19 nel Comune di Viggiano.

A dare la notizia, in un post pubblico, il Sindaco Amedeo Cicala:

“Mi è stato comunicato poco fa che a Viggiano è risultata positiva una terza persona, la quale era in quarantena già da un mese.

Ad oggi, pertanto, risultano che le persone contagiate da Covid-19 sono tre, di cui una persona già guarita.

Alla persona contagiata e alla famiglia l’affetto di tutta la comunità e i miei complimenti per come hanno gestito questo periodo per loro delicato a tutela di tutti.

Non siete soli”.

