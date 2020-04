Deborah, giovane infermiera del potentino, ha vinto il Coronavirus ed ora a Milano continua ad aiutare chi soffre. Complimenti!

Bellissima notizia per il Comune di Bella.

Una concittadina, un’infermiera in prima linea contro il Coronavirus nella città di Milano, è guarita e pronta per tornare a lavoro.

Come rende noto l’Amministrazione in un post pubblico:

“DEBORAH PIGNATARO, giovane 25enne Bellese, infermiera a Milano, dopo un periodo di isolamento per aver contratto il virus Covid 19, a tantissimi chilometri di distanza dalla sua mamma e dal suo papà, lontano da Bella, guarita, rientra a lavoro.

Una notizia che ci rende profondamente felici e commossi, dopo un periodo di apprensione.

Una giovane infermiera bellese in prima linea, torna a svolgere la sua professione a servizio dei sofferenti e dei bisognosi di cure.

Motivo di vanto, di orgoglio e di soddisfazione per i suoi genitori e per l’intera comunità.

Da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio che la speranza e il coraggio dimostrati in questi giorni non vengano mai meno!”.

Facciamo i nostri complimenti a questa giovane professionista che non si è persa d’animo ma, anzi, è pronta a tornare in trincea per aiutare chi soffre.

Auguri per tutto.

