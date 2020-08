Coronavirus Basilicata: altri nuovi positivi in questi 2 Comuni!

Nuovi casi positivi al Coronavirus in Basilicata.

Due secondo le ultime notizie.

Il primo appartiene al Comune di Lauria (PZ).

A darne notizia il Sindaco Angelo Lamboglia:

“Purtroppo l’ufficio sanità competente mi ha appena comunicato che è stata registrata una positività su Lauria.

Trattasi di una persona rientrata dal nord sottoposta al tampone e per la quale è stato avviato tutto l’iter previsto dalla taskforce.

Invitando tutti a non farsi prendere dal panico, a non far partire cacce agli untori e a rispettare quelle poche regole, fondamentali per limitare i contagi, mi auguro che questa positività induca a riflettere perché, seppur il virus ha allentato la morsa, non abbiamo superato una pandemia che richiede sempre massimo livello di attenzione.

Abbiamo la necessità di tornare alla normalità ma con la consapevolezza che il rispetto delle regole è fondamentale per guardare avanti e non tornare indietro.

Insieme ce la faremo ma non dobbiamo rilassarci”.

Il secondo caso è stato registrato a Castelluccio Inferiore (PZ).

Pare si tratti di una persona anziana.

I nuovi positivi sarebbero asintomatici.

