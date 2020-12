Coronavirus Basilicata: nuovi positivi anche a Potenza! Ecco l’aggiornamento con i dettagli di ogni Comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 13.12.2020, ORE 10:00.

Report dati processati in data 12 dicembre 2020:

Tamponi molecolari di giornata n. 836

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 60

Tamponi negativi: 776

RICOVERATI N. 130

DECEDUTI n. 6:

Potenza n. 4

Sant’Arcangelo n. 2 (PZ)

POSITIVI TOTALI N. 60.

I 49 positivi residenti sono così distribuiti:

1 Accettura

1 Atella

1 Barile

1 Ferrandina

6 Lavello

3 Marsicovetere

14 Matera

2 Melfi

1 Montemilone

1 Pignola (in isolamento domiciliare a Potenza)

2 Palazzo San Gervasio

11 Potenza

1 Sant’Arcangelo

1 Senise

3 Venosa

I positivi non residenti ed in isolamento in Basilicata sono così distribuiti:

1 Lazio (in isolamento domiciliare a Potenza)

I positivi non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni sono così distribuiti:

9 Puglia

1 Campania

I guariti residenti/domiciliati in Regione Basilicata sono 86:

2 Atella

7 Avigliano

1 Banzi

1 Barile

2 Calvera

1 Chiaromonte

1 Corleto Perticara

1 Forenza

9 Laurìa

10 Lavello

3 Marsicovetere

2 Matera

9 Melfi

4 Montemilone

1 Montemurro

3 Palazzo San Gervasio

3 Paterno

2 Rotonda (n. 1 residente in Lombardia)

11 Ruoti

1 San Costantino Albanese

1 Sarconi

1 Scanzano Jonico

2 Senise

1 Teana

1 Tramutola

6 Venosa

CASI ATTUALI N. 6.037

POSITIVI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.907

DECEDUTI RESIDENTI N. 199

GUARITI N. 2.934a

