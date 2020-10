Coronavirus Basilicata: si valutano ulteriori strutture per i ricoveri. Ecco i dettagli

Proseguono in Regione gli incontri di coordinamento tra i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione dell’emergenza sanitaria.

Questa mattina, affiancato dal direttore generale del dipartimento Politiche della persona, Ernesto Esposito, il presidente Vito Bardi ha ricevuto nuovamente, nel palazzo della giunta, i referenti delle aziende sanitarie per fare il punto sulle misure messe in campo per contrastare la pandemia.

Tra le novità emerse nel corso della riunione, quella di valutare l’individuazione di ulteriori strutture da destinare ai ricoveri dei pazienti positivi al covid-19 asintomatici o paucisintomatici.

Questi posti letto si andrebbero ad aggiungere a quelli degli ospedali da campo donati dal Qatar e a quelli derivanti dall’ampliamento dei reparti Covid.a

