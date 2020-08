Coronavirus, buone notizie a Venosa: tamponi negativi per la persona risultata positiva al primo test!

Buone notizie per i cittadini di Venosa (PZ).

Come comunicato dal Sindaco, Marianna Iovanni:

“Hanno dato esito negativo gli ultimi tamponi effettuati alla persona rientrata a Venosa e risultata positiva al primo test.

Oltre a gioire per la bella notizia, va formulato un doveroso ringraziamento alla stessa persona, alla sua Famiglia e a tutti coloro, che, per il loro rientro a Venosa, continuano a richiedere, ‘su base volontaria’, di essere sottoposti a tampone, per tutelare se stessi e la nostra comunità!

Grazie a tutti”.

I nostri migliori auguri.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)