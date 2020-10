Coronavirus, didattica a distanza in questi Comuni del potentino: i dettagli

Dopo l’emergenza sanitaria che ha colpito i due comuni di Marsicovere (PZ) e Tramutola (PZ), a causa del Coronavirus, ecco quanto fanno sapere i Sindaci:

“Pubblichiamo la richiesta inviata, a firma congiunta del Sindaco di Tramutola, Francesco Carile e del Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri, alla Regione Basilicata per l’attivazione della DAD (Didattica a distanza) per tutti gli alunni residenti nei due comuni ma iscritti in differenti paesi, per tutto il tempo indicato nell’ordinanza n.36 del 03 Ottobre 2020 del Presidente della Regione Vito Bardi.

Restiamo in attesa di risposta e disposizioni in materia”.

I dettagli.

