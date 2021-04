Coronavirus: Draghi conferma il coprifuoco alle 22:00! Ecco fino a quando

In vista delle riaperture a partire da Lunedì 26 Aprile, con il ritorno delle zone gialle e tutte le novità per gli spostamenti e le attività commerciali, il Governo sulla questione “Coprifuoco” non arretra di un millimetro.

Come confermato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, il coprifuoco rimane alle 22:00 almeno fino al 31 Luglio.

E ‘stata bocciata dunque l’ipotesi fortemente voluta dai governatori delle Regioni di posticiparlo alle 23:00.

Locali e ristoranti in zona gialla potranno riaprire anche a cena, ma entro le 22:00 tutti a casa.

Nessuna deroga, se non quelle già previste prima, e cioè spostamenti consenti anche tra le 22:00 e le 5:00 solo per motivi di lavoro, salute o necessità.

Confermato lo spostamento libero tra regioni di fascia gialla, mentre per spostarsi tra regioni in fascia arancione e rossa per motivi di turismo servirà la certificazione verde che testimonia l’avvenuta vaccinazione, la negatività al tampone e la guarigione da Covid- 19.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)