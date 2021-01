Coronavirus Italia, 10.497 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Sono 10.497 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia su 254.070 test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore.

Il tasso di positività è al 4,1%, in calo rispetto al 5,6% di ieri (-1,5%).

Le vittime di oggi sono 603.

Ieri i nuovi casi registrati erano stati 8.824 e 377 le vittime.

In calo di 57 unità i pazienti in terapia intensiva, nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite.

Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 176 e in totale i ricoverati in rianimazione sono ora 2.487.

I pazienti dei reparti ordinari sono in calo di 185 unità rispetto a ieri, portando il totale a 22.699.

