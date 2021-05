Coronavirus Italia, 7.582 nuovi positivi: ecco tutti i dati

I nuovi casi Covid nelle 24 ore sono 7.852 contro i 6.946 di ieri, ma con oltre 20mila tamponi in più, 306.744.

Il tasso di positivita passa al 2,5% dopo il 2,4% di ieri (era stato il valore pù basso dal 2 ottobre) .

In lieve aumento i morti, 262 (ieri 251), per un totale di 123.544 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Le terapie intensive sono 64 in meno (ieri -102) con 91 ingressi del giorno (ieri 100), e scendono a 1.992 totali, mentre i ricoveri calano di 657 unità (ieri -490, e sono 14.280 in tutto.

I guariti da ieri sono 19.023 (ieri 16.503), per un totale di 3.655.112.

In diminuzione il numero degli attualmente positivi, 11.437 in meno (ieri -9.811): i malati attuali sono 352.422 (in calo di 11.437 rispetto a ieri).

Di questi, sono in isolamento domiciliare 336.150 pazienti.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.131.078, i morti 123.544.

I dimessi ed i guariti hanno raggiunto quota 3.655.112, con un aumento di 19.023 unità nelle ultime 24 ore.a

