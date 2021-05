Riaperture e coprifuoco, la decisione slitta di altri 7 giorni! I dettagli

Slitta la discussione sul coprifuoco delle ore 22:00 e la possibile riapertura di bar e ristoranti anche al chiuso.

Il Premier Mario Draghi frena prendendo tempo.

Ecco che la cabina di regia dedicata alle riaperture non sarà convocata entro questo weekend come in maggioranza ripetevano da giorni, ma ora è stata programmata per Lunedì 17 Maggio.

L’idea probabilmente è quella di far slittare ogni allentamento di almeno 7 giorni per potersi affidare a dati più puntuali e calibrare ancora il nuovo meccanismo di valutazione che sostituirà i parametri attuali (con meno importanza all’indice Rt e più peso a ospedalizzazioni e vaccini) e che oggi sarà oggetto di una riunione tra governo e Regioni.

Ma il pressing dei partiti è ancora forte e non è da escludere che il tema delle riaperture e del coprifuoco possa emergere nel corso del Consiglio dei Ministri chiamato a dare il via libera al nuovo Decreto Sostegni.

Le richieste che si avanzeranno saranno su:

eliminare il coprifuoco,

anticipare le riaperture previste per Giugno e Luglio, dunque ristoranti al chiuso, palestre, parchi tematici, fiere, convegni e congressi,

consentire l’organizzazione di eventi e cerimonie dando il via libera al settore del wedding,

aprire gli stadi al pubblico e i centri commerciali nel fine settimana.

Per quanto riguarda il coprifuoco non è escluso che già dalla prossima settimana si possa giungere a un accordo, con un primo step alle ore 23:00, e ragionare per fine mese di allungare alle ore 24:00.a

