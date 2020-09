Coronavirus, nel potentino 30 bambini aspettano ancora il tampone: “Forse verranno eseguiti Venerdì prossimo. E’ inaccettabile!”

Cresce la preoccupazione ad Anzi (PZ) dopo gli ultimi casi da Coronavirus.

Queste le ultime notizie diffuse dal Sindaco, Filomena Graziadei:

“I tamponi previsti per stamattina, rinviati a oggi pomeriggio, forse verranno eseguiti Venerdì prossimo.

La non tempestiva effettuazione dei tamponi è inaccettabile, considerato che tra i contatti dei positivi ci sono circa 30 ragazzi/ ragazze in età scolare tra 8/12 anni, che hanno partecipato Giovedì 17 Settembre scorso ad un’uscita organizzata dall’Istituto Comprensivo ‘V. Alfieri’ che ha coinvolto gli alunni della scuola secondaria di I grado dei plessi di Anzi e Laurenzana (PZ), rientrante nelle attività previste dal Progetto FSE PON ‘Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità’ e un insegnante, che ha partecipato ad una riunione il 14 Settembre 2020, con la presenza di 34 persone, tra insegnanti e operatori scolastici, motivi per cui è stata rinviata l’apertura della scuola.

La tensione emotiva derivante dal rischio di un possibile contagio dei contatti stretti e dei familiari conviventi (in prevalenza genitori) crea notevoli problemi per il panico che ne scaturisce.

Ho sollecitato le strutture sanitarie competenti e sono in attesa di chiare indicazioni da fornire alle numerose famiglie coinvolte”.

