Rotonda a Milano: le DOP del fagiolo bianco e della melanzana rossa protagoniste a TuttoFood 2026

Il Consorzio “Il Bianco e la Rossa” sarà presente a TuttoFood Milano 2026, una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate al settore agroalimentare, in programma dall’11 al 14 maggio 2026 presso Fiera Milano.

Un’occasione importante per promuovere e valorizzare due eccellenze simbolo del territorio di Rotonda e del Parco nazionale del Pollino: il fagiolo bianco dop e la melanzana rossa dop di Rotonda, prodotti che raccontano storia, tradizione agricola, identità culturale e qualità gastronomica del nostro territorio.

Durante la manifestazione sarà possibile incontrare il Consorzio presso il Padiglione 4 — Stand V06, dove operatori del settore, buyer, giornalisti e visitatori potranno conoscere più da vicino le caratteristiche, la storia e il valore delle produzioni tutelate dal Consorzio “Il Bianco e la Rossa”.

“La partecipazione a TuttoFood rappresenta un’importante vetrina internazionale per continuare il percorso di promozione delle produzioni tipiche di Rotonda – evidenziano i rappresentanti del Consorzio – con l’obiettivo di rafforzarne la conoscenza e la presenza sui mercati nazionali ed esteri”.

L’edizione 2026 della filiera agroalimentare italiana e internazionale ospiterà oltre 4.000 top buyer e aziende provenienti da 80 paesi, rappresentati dalle rispettive organizzazioni per la promozione del commercio.

La manifestazione occupa una superficie netta di 85.000 metri quadrati distribuiti su 10 padiglioni, con un incremento del 15% rispetto all’anno precedente.

La partecipazione delle due dop lucane rientra nell’ambito del progetto finanziato con il contributo del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste (decreto di concessione del contributo n.0672442 del 20.12.2024).