Coronavirus, nessuna riapertura delle discoteche: il Tar respinge il ricorso dei gestori

Dibattito ancora accese attorno alla questione discoteche.

Il Governo, ricordiamo, ha deciso di sospendere le attività di discoteche, sale da ballo e locali assimilati, dal 17 Agosto, in tutta Italia e pare che non riapriranno a breve.

Come fa sapere nel dettaglio il TgCom24:

” Il Tar ha infatti detto “no” alla sospensione cautelare urgente dell’ordinanza con la quale il 16 agosto il ministro della Salute ha chiuso i locali da ballo e introdotto l’obbligo di mascherina nei luoghi pubblici.

Lo ha deciso il presidente della terza sezione quater del Tar del Lazio, respingendo una richiesta di sospensione cautelare urgente proposta dall’associazione sindacale Silb-Fipe.

L’udienza in camera di consiglio per la valutazione collegiale del ricorso è stata fissata al 9 settembre.

Nelle motivazioni del Tar si legge che “nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase del giudizio, la posizione di parte ricorrente risulta recessiva rispetto all’interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della grave epidemia in atto” e “tale interesse costituisce l’oggetto primario delle valutazioni dell’Amministrazione.

Fino al 7 settembre staremo chiusi e ora prolifererà l’abusivismo – ha commentato Maurizio Pasca, presidente del Silb Filp.

L’ordinanza del ministro non sta facendo altro che incentivare l’abusivismo.

Siamo già in possesso di centinaia di video di feste abusive in ville che sfuggono a ogni controllo. In un filmato con giovani che addirittura si dichiarano positivi al Covid”.

