Coronavirus Potenza: assembramenti nei campetti, nei vicoli e nel centro storico! Nuova ordinanza

A fronte dell’aumento dei nuovi contagi nel capoluogo lucano, solo ieri sono state 39 le persone risultate positive a Potenza, il Sindaco Mario Guarente dichiara:

“La causa di un contagio così diffuso nella Città è riconducibile esclusivamente al comportamento errato e incosciente di alcuni nostri concittadini.

Sto per emanare un’ordinanza che vieterà lo stazionamento, a qualsiasi ora, nei vicoli e nel centro storico: ci siamo resi conto che tanti giovani continuano a nascondersi nei vicoli e nelle scale, continuano a consumare bevande (spesso senza mascherina), inconsapevoli de rischio che quei momenti rappresentano per il contagio.

Sarà possibile transitare nei vicoli, fermarsi per osservare la fila prima di entrare in un’attività commerciale, ma non ci si potrà fermare per nessun altro motivo.

Saranno chiusi anche i campetti rionali: ho avuto modo di verificare personalmente che, in alcuni quartieri della città, ragazzini continuano a giocare a calcio (in numero di 10 o 20) e ad abbracciarsi, come se nulla fosse.

Il contagio risulta elevato anche nelle famiglie: se questo è normale nel nucleo convivente, non è assolutamente comprensibile come possano contagiarsi 20 o 30 persone della stessa famiglia o dello stesso quartiere.

E’ evidente che tale contagio è avvenuto in contesti conviviali: un pranzo, una cena, una festa (nonostante vietate dal Dpcm)”.

