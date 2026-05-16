Potenza pronta a celebrare San Gerardo tra fede, tradizione e comunità: il programma

La comunità ecclesiale di Potenza si prepara a celebrare la Solennità di San Gerardo Vescovo, patrono della città e dell’Arcidiocesi, con un ricco programma di appuntamenti religiosi e spirituali che si svolgeranno presso la Cattedrale di San Gerardo dal 21 al 30 maggio 2026.

L’iniziativa, promossa dall’Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo e dalla Cattedrale di San Gerardo Vescovo, rappresenta uno dei momenti più significativi della vita liturgica cittadina, occasione di preghiera, partecipazione comunitaria e riscoperta della figura del Santo Patrono.

Dal 21 al 29 maggio, ogni sera alle ore 18.30, si terrà la Novena in preparazione alla Solennità di San Gerardo Vescovo.

Tra gli appuntamenti principali:

• Venerdì 22 maggio, memoria di Santa Rita, sono previste le Sante Messe con benedizione delle rose alle ore 9.00, 10.30 e 18.30.

• Sabato 23 maggio alle ore 18.30 si celebrerà la Santa Messa con la conclusione dell’anno catechistico.

• Domenica 24 maggio la giornata sarà caratterizzata dalla Santa Messa e preghiera a San Gerardo alle ore 11.30. In serata, alle ore 19.00, si terrà il concerto spirituale “Ego sum pastor bonus” a cura della Cappella Musicale della Cattedrale.

• Lunedì 25 maggio alle ore 18.30 la Santa Messa sarà dedicata alle associazioni che si ispirano a San Gerardo.

Il culmine delle celebrazioni sarà sabato 30 maggio, giorno della Solennità di San Gerardo, con le Sante Messe celebrate alle ore 7.30, 9.00, 10.30 e 12.00. Alle ore 17.00 la celebrazione solenne sarà presieduta da S.E. Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo Metropolita, e concelebrata dai sacerdoti dell’Arcidiocesi. A seguire si svolgerà la tradizionale processione per le vie del centro storico cittadino.

Le celebrazioni rappresentano un invito rivolto alla città di Potenza e a tutta l’Arcidiocesi a vivere intensamente un tempo di fede, devozione e comunione ecclesiale nel segno di San Gerardo.