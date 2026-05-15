Potenza, prevenzione antimafia in provincia: ecco il decreto del Prefetto

Con decreto in data odierna, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha incaricato il Gruppo Interforze Antimafia della Prefettura di effettuare, sotto il coordinamento della locale Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia, l’accesso presso un cantiere in provincia di Potenza che ha in corso la realizzazione di importanti opere pubbliche, settore ad alto rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

L’accesso è finalizzato ad acquisire ogni documentazione utile per verificare situazioni che potrebbero comportare tentativi di infiltrazione mafiosa e la presenza di ditte diverse operanti nel cantiere stesso, anche allo scopo di accertare il rispetto della normativa in materia di lavoro e le misure adottate a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori.

La Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Potenza è stata incaricata dell’organizzazione tecnico-operativa dell’accesso al cantiere, i cui esiti formeranno oggetto di una relazione finale, per le successive valutazioni dell’autorità prefettizia.

“E’ necessario tenere sempre alta la guardia per preservare il sistema economico legale lucano dal rischio di infiltrazioni criminali. Per questo, il sistema prefettizio della prevenzione antimafia, anche attraverso la misura degli accessi di cantiere, è assolutamente strategico e fondamentale nel garantire l’ordine pubblico economico ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione, grazie al preziosissimo lavoro condotto da ciascun componente del Gruppo Interforze Antimafia che opera in Prefettura”, le parole del Prefetto Campanaro a margine della firma del decreto con cui è stato disposto l’accesso di cantiere.