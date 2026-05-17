Pantano di Pignola in festa per Santa Maria degli Angeli: “Dio non abbandona mai il suo popolo”. Le parole di Monsignor Carbonaro

“Mettere insieme il cielo e la terra.

È questo il mistero che oggi contempliamo nella festa di Santa Maria degli Angeli”.

Lo ha detto Monsignor Carbonaro nell’omelia della messa celebrata nel Santuario di Pantano, nel giorno in cui la Chiesa celebra l’Ascensione del Signore.

Durante la celebrazione, l’Arcivescovo ha ricordato che Dio “si fa più vicino” all’umanità, fino a diventare “ospite di un grembo materno”.

Nel grembo di Maria, infatti, “ci siamo tutti noi, è salvata la nostra umanità”: in lei il cielo incontra la terra e Dio rimane accanto al suo popolo.

Maria, ha sottolineato, “ci ricorda la Chiesa”. È un “Vangelo vivo” che resta con gli Apostoli, custodisce la fede e continua a indicare la strada del ritorno a Cristo.

Per questo le comunità, ogni anno, tornano alle origini della loro fede, ma oggi Maria chiede qualcosa di più: “tornare al Vangelo”.

Mons. Carbonaro ha poi richiamato il dono dello Spirito Santo:

“A cosa ci serve lo Spirito Santo?

Ci serve la sua forza perché trasforma le nostre esistenze”.

È questa la forza che sostiene il cammino dei credenti e rende viva la presenza di Dio nella storia.

Nella “permanenza” di Maria accanto ai discepoli celebriamo allora la certezza che Dio non abbandona mai il suo popolo, perché Egli è e rimane il Dio con noi.

Ecco le foto.