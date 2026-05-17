Pignola, Maria Santissima degli Angeli: al via la processione verso la Chiesa Madre! Ecco il programma di oggi

Ogni anno, dal terzo sabato alla quarta domenica di maggio, il Comune di Pignola si colora a festa per accogliere con grande devozione popolare la patrona Maria SS degli Angeli, con una processione dal Santuario di Pantano alla Chiesa Madre di Pignola, che si svolge la mattina della terza domenica di maggio.
I festeggiamenti religiosi e ludici sono organizzati con dedizione lungo tutto l’anno grazie all’impegno del Comitato Festa Maria SS degli Angeli.
Come da programma, queste le celebrazioni previste per oggi e per i prossimi giorni:
17 Maggio:
– h 10:00 Processione verso la Chiesa Madre
– h. 12:30 Santa Messa Solenne in Chiesa Madre
– h. 18:30 Santa Messa Solenne in Chiesa Madre
21 Maggio
– h 21:30 LDA E AKA 7EVEN (Concerto – Ingresso Gratuito).
22 Maggio
– h 20:30 STREET FEST: Le vie del paese si riempiono di musica, spettacoli e street food.
23 Maggio
– h 20:30 ANCORA LA UGLIA! Torna il rito tra le vie del paese.
Di seguito la locandina con i dettagli.