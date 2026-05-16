A Potenza, dopo il Giro d’Italia, ripartono i lavori di rifacimento del manto stradale! Ecco le zone

Una nota dell’Amministrazione Comunale di Potenza fa sapere:
“Come promesso dal nostro Sindaco Vincenzo Telesca anche dopo il passaggio del Giro D’Italia, continuiamo con gli interventi di ripristino definitivo della sede stradale in collaborazione con e-distribuzione , con operazioni previste anche in orario notturno.
Si inizierà dalle strade immediatamente limitrofe al Centro Storico:
- Via IV Novembre
- Via Mazzini
- Corso Umberto
- Via Portasalza
- Via Francesco Crispi
L’obiettivo è farci trovare pronti alle celebrazioni per la festa del nostro Santo Patrono, migliorando sicurezza, decoro urbano e qualità della viabilità cittadina.
- Durante i lavori potranno essere istituiti:
- divieti di sosta con rimozione
- restringimenti di carreggiata
- sensi unici alternati
- chiusure temporanee al traffico
Ci scusiamo anticipatamente per eventuali disagi e ringraziamo i cittadini per la collaborazione”.