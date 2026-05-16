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A Potenza, dopo il Giro d’Italia, ripartono i lavori di rifacimento del manto stradale! Ecco le zone

16 Maggio 2026

Una nota dell’Amministrazione Comunale di Potenza fa sapere:

“Come promesso dal nostro Sindaco Vincenzo Telesca anche dopo il passaggio del Giro D’Italia, continuiamo con gli interventi di ripristino definitivo della sede stradale in collaborazione con e-distribuzione , con operazioni previste anche in orario notturno.

Si inizierà dalle strade immediatamente limitrofe al Centro Storico:

  • Via IV Novembre
  • Via Mazzini
  • Corso Umberto
  • Via Portasalza
  • Via Francesco Crispi

L’obiettivo è farci trovare pronti alle celebrazioni per la festa del nostro Santo Patrono, migliorando sicurezza, decoro urbano e qualità della viabilità cittadina.

  • Durante i lavori potranno essere istituiti:
  • divieti di sosta con rimozione
  • restringimenti di carreggiata
  • sensi unici alternati
  • chiusure temporanee al traffico

Ci scusiamo anticipatamente per eventuali disagi e ringraziamo i cittadini per la collaborazione”.