Coronavirus, procurato allarme nella vicina Campania: si filma mentre sputa sulla frutta!

Nella città di Caserta un triste episodio ha tenuto col fiato sospeso tutti i cittadini.

Protagonista un giovane 25enne che in barba ad ogni disposizione messa in atto dal Governo per limitare il numero dei contagi da Coronavirus, in un video postato su Instagram, si mostra mentre si sta avvicinando al banco della frutta in esposizione per sputarci sopra.

Questo il risvolto della vicenda come riportato, in un post pubblico, dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli:

“Dopo la nostra segnalazione la Polizia ha identificato e denunciato l’autore del video postato su Instagram.

Gli investigatori gli contestano il reato di procurato allarme e inosservanza ai provvedimenti dell’autorità.

Si tratta di un 25enne casertano.

L’autore del video è stato raggiunto nella sua abitazione dagli agenti della sezione ‘Falchi’ della Squadra Mobile che lo hanno accompagnato in Questura, a Caserta, dove è stato denunciato.

Il suo telefono cellulare smartphone è stato sequestrato.

Così, il 25enne casertano si è giustificato: ‘E’ stata una ragazzata’.

Il giovane, disoccupato, vive con la madre.

Brevissima è stata l’indagine della Sezione Falchi che dopo averlo identificato se lo sono andati a prelevare nella sua abitazione.

Lì è stato subito sottoposto a tampone per verificare la sua eventuale positività al Coronavirus“.

