Coronavirus: senza Green Pass non si potrà ritirare la pensione! Nuovo decreto firmato da Draghi

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il nuovo Dpcm che indica con esattezza le attività commerciali in cui, dal primo febbraio, sarà possibile accedere senza previa esibizione del Green Pass.

Tra queste, considerate “attività essenziali”, figurano:

supermercati e i negozi di alimentari;

farmacie e parafarmacie;

sanitarie;

ottici;

negozi per l’acquisto di carburanti;

negozi per l’acquisto di prodotti per animali;

negozi per il riscaldamento.

Non sarà necessario essere in possesso della certificazione verde anche per entrare negli uffici giudiziari o di pubblica sicurezza per presentare denunce.

Non sarà possibile, invece, andare alla Posta a ritirare la pensione se non si ha il Green Pass, contrariamente a quanto si chiedeva nella bozza.

Lo ha detto il presidente della Conferenza Regioni e del Fvg, Massimiliano Fedriga, a margine di una conferenza:

“Non siamo a conoscenza delle misure del nuovo Dpcm se non dalle notizie di stampa ma ci auguriamo che venga utilizzato il buon senso.

Leggere che si può accedere ai supermercati per acquistare una determinata tipologia di prodotti ma non altre, mi trova profondamente contrario.

Una cosa è fare scelte che tutelino la salute, altra cosa è fare scelte che appaiono come un accanimento. Non ha senso in questo momento”.

