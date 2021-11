Coronavirus: via libera al vaccino Pfizer per i bimbi dai 5 anni in su in America. Cosa ne pensate?

Si apprende da Rainews che la Food and Drug Administration, l’ente regolatorio statunitense sui farmaci, ha aperto la strada alla vaccinazione contro il Covid-19 per i bambini dai 5 agli 11 anni.

La FDA ha autorizzato l’utilizzo del vaccino Pfizer-BioNTech nei bambini piccoli e la somministrazione potrebbe cominciare dalla prossima settimana.

La vaccinazione dovrebbe interessare circa 28 milioni di bambini americani ritenuti idonei a ricevere il vaccino.

Resta un ostacolo normativo: martedì i consiglieri dei CDC- Centers for Disease Control and Prevention (Centri per il Controllo e la Prevenzione delle malattie) forniranno raccomandazioni più dettagliate sulle modalità di vaccinazione dei più giovani per poi dare il via definitivo all’avvio delle somministrazioni di vaccino.

Il ciclo di vaccino prevede due dosi a distanza di tre settimane.

Dice la dottoressa Janet Woodcock, Commissario ad interim della FDA:

“Vaccinare i bambini più piccoli contro il COVID-19 ci permetterà di tornare ad un senso di normalità.

La nostra valutazione completa e rigorosa dei dati relativi alla sicurezza e all’efficacia del vaccino dovrebbe aiutare ad assicurare ai genitori che questo vaccino soddisfa i nostri elevati standard”.

Dopo la decisione della FDA, Pfizer prevede di iniziare a spedire milioni di fiale di vaccino pediatrico – con tappi arancioni per evitare scambi con quelli viola riguardanti le dosi per tutti gli altri – a studi medici, farmacie e altri centri vaccinali.

Il governo ha contato più di 2.000 chiusure scolastiche legate al Coronavirus dall’inizio dell’anno scolastico, interessando più di un milione di bambini.

Alcuni paesi hanno iniziato a utilizzare altri vaccini Covid-19 nei bambini sotto i 12 anni, compresa la Cina, che ha appena iniziato le vaccinazioni per i bambini di 3 anni.

