Criminalità: Potenza tra le città più sicure! Questo il rapporto de’ Il Sole 24 Ore

Matera al 91/o posto e Potenza addirittura al penultimo, il 105/o: sono le posizioni nella classifica del 2023 dell'”indice della criminalità”, pubblicata oggi dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, che ha elaborato le statistiche della banca dati interforze del dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno.

Lo scorso anno, in provincia di Matera sono state presentate 4.920 denunce, 2.587,7 ogni centomila abitanti, e il capoluogo incide per il 40 per cento; in provincia di Potenza le denunce sono state 6.645, 1.934,5 ogni centomila abitanti e il capoluogo di regione incide per il 23 per cento.

Nelle 14 classifiche di settore, Matera è al primo posto negli incendi (91 ogni centomila abitanti); Potenza è al 104/o posto nei furti (414 ogni centomila abitanti); Matera, infine, compare fra le ultime nelle rapine negli esercizi commerciali (neanche una, al 105/o posto) e nelle violenze sessuali (4,2 ogni centomila abitanti, 105/o posto).