Cuore e Salute: ad Avigliano due nuovi defibrillatori in arrivo. Ecco dove verranno installati

“L’impegno dell’Associazione “Cuore e Salute” nella cardioprotezione è un esempio di eccellenza per la nostra comunità.

Grazie alla loro attività, Avigliano si conferma Comune virtuoso nella tutela della salute dei suoi cittadini”.

Queste le parole del Sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca che continua:

“Per la presenza di sei defibrillatori in vari punti del territorio comunale e la costante attenzione alla prevenzione cardiovascolare l’Associazione “Cuore e Salute” merita tutto il nostro riconoscimento e la nostra gratitudine.

La salute dei nostri cittadini rappresenta una priorità assoluta per l’Amministrazione Comunale, per questo continueremo a sostenerli, per far sì che Avigliano possa sempre giovare di questa attività”.

Il Sindaco spiega che, oltre ad aver da poco provveduto alla sostituzione delle piastre di alcuni defibrillatori già presenti sul territorio, pratica che avviene periodicamente, sono previste in calendario per le prossime settimane due nuovi defibrillatori, da installare:

uno presso il Campo Sportivo di Avigliano centro,

l’altro presso l’ex edificio scolastico di Bancone di Sopra.

Attualmente i defibrillatori (tutti funzionanti e correttamente manutenuti) sono presenti nei seguenti punti del territorio comunale:

Bar Piper, Avigliano centro (Via San Vito 1);

Bar Gema, Avigliano centro (Via Porta Potenza 11);

Tabaccheria, Sant’Angelo di Avigliano(Viale Tommaso Molino 54);

Chiesa Sacro Cuore di Gesù, Frazione Possidente (Via Nazionale 10);

Parrocchia Santissima Trinità, Lagopesole (Via Santissima Trinità);

Portici Ex Casa Comunale, Avigliano centro (Corso Gianturco 36).

L’Assessore alla Sanità, Politiche Sociali, Politiche di Genere e di Inclusione, Politiche Giovanili Fabiola Tortorelli conclude:

“È fondamentale sottolineare che l’utilizzo del defibrillatore richiede una formazione specifica.

La stessa Associazione “Cuore e Salute” offre corsi abilitanti, che consentono di acquisire le competenze necessarie per intervenire in caso di emergenza.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questi corsi, che rappresentano un’opportunità preziosa per imparare a utilizzare correttamente il defibrillatore, strumento salvavita.

Desideriamo ringraziare sentitamente l’Associazione “Cuore e Salute” per la sua attività trentennale nella direzione della cardioprotezione.

Le due installazioni prossime contribuiranno a rendere il nostro territorio ancora più sicuro.”

Ecco le foto dell’istallazione.